Nel Pisano altre 45 positività Covid

Nel bollettino di oggi, martedì 14 Marzo, sono riportati oltre 350 nuovi casi in Toscana, ma soltanto 5 persone si trovano in terapia intensiva

PISA — Nelle ultime 24 ore, in Provincia di Pisa, sono stati individuati 45 nuovi casi Covid, che fanno salire così a 186.510 i positivi dall'inizio dell'emergenza.

Sono 352, invece, i nuovi casi complessivamente registrati tra ieri e oggi in Toscana: 90 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 262 con test rapido.

Al momento, dunque, in Toscana risultano esserci 7.328 positivi, -1,8% rispetto a ieri. Di questi, 152 (1 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale e, nello specifico, 5 (4 in meno) si trovano in terapia intensiva.

Infine, sono stati segnalati 2 nuovi decessi, relativi a persone residenti in Provincia di Siena.

Per il bollettino regionale completo, clicca qui.