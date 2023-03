Covid in provincia di Pisa, tre nuovi positivi

Dal bollettino regionale aggiornato alle ultime 24 ore i dati che fotografano l'andamento dell'epidemia in Toscana. Fermi i decessi

PISA — Tra ieri e oggi in provincia di Pisa sono stati accertati 3 nuovi casi di positività al Coronavirus. E' quanto emerge dal bollettino regionale che monitora l'andamento dell'epidemia in Toscana dove, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 61 nuovi contagi.

Attualmente in Toscana si contano 7.462 positivi, lo 0,4% in più rispetto a ieri. Di questi 153 (3 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 9 (1 in più) si trovano in terapia intensiva. Oggi non si registrano nuovi decessi.

Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 145 tamponi molecolari e 698 tamponi antigenici rapidi: di questi il 7,2% è risultato positivo. Escludendo i tamponi di controllo sono stati effettuati 152 test: il 40,1% dei quali è risultato positivo.