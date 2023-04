Covid, 42 nuovi casi e un decesso nel Pisano

L'ex staffetta Gilardelli: «Le donne hanno fatto molto per la Resistenza, ma di loro non si è più parlato»

Dal bollettino regionale aggiornato alle ultime 24 ore i dati che fotografano l'andamento dell'epidemia sul territorio

PISA — Tra i 298 nuovi casi di positività al Coronavirus accertati nelle ultime 24 ore in Toscana, 42 sono stati rilevati in provincia di Pisa. E' quanto emerge dal bollettino sanitario che monitora l'andamento dell'epidemia sul territorio.

Al momento in Toscana si contano 6.053 positivi, -17,9% rispetto a ieri. Di questi 184 (4 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 4 (1 in più) si trovano in terapia intensiva.

Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 341 tamponi molecolari e 2.776 tamponi antigenici rapidi: di questi il 9,6% è risultato positivo. Sono invece 471 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: il 63,3% di questi è risultato positivo.

Il monitoraggio odierno segnala 6 nuovi decessi riconducibili al virus in Toscana (4 in provincia di Firenze, uno in provincia di Prato e uno in provincia di Pisa).