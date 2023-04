Due nuovi casi Covid e un decesso nel Pisano

Nel bollettino di oggi, lunedì 24 Aprile, sono stati riportati oltre 50 casi in tutta la Toscana. In Provincia di Pisa è stato riportato un decesso

PROVINCIA DI PISA — Tra ieri e oggi, sul territorio della Provincia di Pisa, sono stati registrati appena 2 nuovi casi Covid, che fanno salire a 187.210 le positività segnalate nel Pisano da inizio pandemia.

In Toscana, complessivamente, sono stati riportati 54 nuovi casi, 17 confermati con tampone molecolare e gli altri 37 con test rapido. Al momento in Toscana risultano pertanto 7.375 positivi, -1% rispetto a ieri.

A livello ospedaliero, 180 (3 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale, dei quali 3 (2 in meno) si trovano in terapia intensiva.

Infine, è stato registrato un nuovo decesso, relativo a una persona residente proprio in Provincia di Pisa.