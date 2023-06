Covid, 73 nuovi casi e 3 decessi nel Pisano

Il bollettino regionale, aggiornato agli ultimi 7 giorni, raccoglie i dati relativi a contagi e ricoveri sul territorio toscano

PISA — Come ogni giovedì, la Regione ha diffuso il bollettino settimanale che fa il punto sul Covid-19 in Toscana. Negli ultimi sette giorni si sono registrati 611 nuovi casi di Covid-19, 73 dei quali in provincia di Pisa (nella settimana precedente erano stati 116).

Nell'ultima settimana i decessi riconducibili al virus avvenuti in Toscana sono stati 28. Le vittime sono 16 uomini e 12 donne con un'età media di 85,9 anni. Tre di loro risiedevano i in provincia di Pisa.

Attualmente, negli ospedali toscani si contano 117 persone ricoverate per Covid (16 in meno rispetto alla settimana precedente, meno 12%), di cui 3 (3 in meno, meno 50%) si trovano in terapia intensiva. In 3.387 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (681 in meno rispetto alla settimana precedente, meno 16,7%).