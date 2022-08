Covid, 98 nuovi casi nel Pisano

Dal monitoraggio regionale i dati aggiornati alle ultime 24 ore che fotografano l'andamento dell'epidemia di Coronavirus in provincia di Pisa

PISA — Tra ieri e oggi in provincia di Pisa sono stati accertati 98 nuovi casi di positività al Covid-19. I dati sono stati diffusi questa mattina dal presidente della Regione Eugenio Giani.

I contagi sono emersi a fronte dei tamponi, molecolari e antigenici, effettuati sul territorio. In Toscana le positività rilevate nelle ultime 24 ore, all'esito di 7610 test, sono 929.

Nelle aree Covid degli ospedali dell'Aou Pisana (Cisanello e Santa Chiara) con sede nel capoluogo, sono attualmente ricoverati 30 pazienti, due dei quali in terapia intensiva.

Questa la distribuzione, comune per comune, dei nuovi casi accertati in provincia di Pisa (le località senza cifra accanto sono quelle dove non sono emersi nuovi contagi):