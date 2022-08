Covid, contagi a due cifre in provincia di Pisa

I dati aggiornati alle ultime 24 ore emergono dal bollettino regionale che fa il punto su contagi e ricoveri. Un decesso in provincia di Pisa

PISA — Tra ieri e oggi in provincia di Pisa sono emerse 94 nuove positività al Coronavirus.

I nuovi contagi accertati in Toscana sono 833, individuati sulla base di su 7.056 test. Il tasso dei nuovi positivi è 11,81% (64,1% sulle prime diagnosi).

Il bollettino regionale segnala oggi 6 nuovi decessi riconducibili al Covid in Toscana. Si tratta di un uomo e 5 donne con un'età media di 81,8 anni (4 a Lucca, 1 a Pisa, 1 a Livorno).

Per quanto riguarda i ricoveri, nei presidi del capoluogo pisano (Cisanello e Santa Chiara) gestiti dall'Aoup sono attualmente ricoverati 51 pazienti, 3 dei quali in terapia intensiva. Negli ospedali dell'Asl nord ovest, sono invece attualmente assistiti 126 pazienti Covid, di cui 3 in terapia intensiva.

Questa la distribuzione delle positività emerse in provincia di Pisa tra ieri e oggi:

45 nell'Area Pisana: Santa Luce 2, Crespina Lorenzana 4, Vicopisano 3, Vecchiano 4, Calci 2, San Giuliano Terme 8, Cascina 8, Pisa 14,

25 in Valdera: Chianni 1, Capannoli 3, Santa Maria a Monte 5, Buti 2, Bientina 3, Ponsacco 4, Casciana Terme Lari 3, Calcinaia 3, Peccioli 1,

7 in Alta Val di Cecina: Castellina Marittima 2, Montescudaio 2, Volterra 3,

17 nel Cuoio: Montopoli 5, Castelfranco di Sotto 5, San Miniato 6, Santa Croce sull'Arno 1