Russia, morta in un attentato la figlia di Dugin: l'auto in fiamme e il padre sul luogo dell'esplosione Russia, morta in un attentato la figlia di Dugin: l'auto in fiamme e il padre sul luogo dell'esplosione

Attualità domenica 21 agosto 2022 ore 11:30

Covid, nel Pisano 133 nuovi contagiati

Con meno di 7mila tamponi effettuati in Toscana, in Provincia di Pisa aumentano leggermente le nuove positività, mentre diminuiscono in Regione

PISA — In Provincia di Pisa il bollettino di oggi, domenica 21 Agosto, riporta 133 nuovi casi Covid, in aumento rispetto ai 111 della giornata di ieri. Per questo, il tasso di incidenza giornaliero è in crescita a 31,94 casi per 100mila abitanti, superiore a quello regionale (24,21). In Toscana sono stati effettuati 6.604 nuovi test, di cui 1.028 tamponi molecolari e 5.576 test rapidi. Nella Regione i nuovi casi totali sono invece 888, mentre il tasso dei nuovi positivi è 13,45%.