In Provincia altri 111 nuovi casi Covid

Nel bollettino di oggi, sabato 20 Agosto, non si registrano nuovi decessi nel Pisano. In diminuzione i nuovi casi con oltre 7mila tamponi processati

PISA — Nelle ultime 24 ore, in Provincia di Pisa, sono state riscontrate altre 111 nuove positività, in leggera diminuzione rispetto ai 119 della giornata di ieri. Il tasso di incidenza giornaliero è di 26,66 casi per 100.000 abitanti, inferiore a quello regionale (28,98).

In Toscana sono stati effettuati 7.880 tamponi, tra i quali 761 test molecolari e 7.119 test rapidi.

Questa è la ripartizione dei nuovi contagiati per ambito territoriale in ordine decrescente di tasso di incidenza giornaliero:

Area pisana, 51 casi: Orciano Pisano 1, Crespina Lorenzana 6, San Giuliano Terme 10, Vecchiano 3, Pisa 22, Cascina 9.

Valdera, 30 casi: Capannoli 5, Santa Maria a Monte 6, Terricciola 2, Buti 2, Ponsacco 4, Calcinaia 3, Bientina 2, Casciana Terme Lari 2, Pontedera 4.

Alta Valdicecina, 9 casi: Montescudaio 2, Casale Marittimo 1, Riparbella 1, Castellina Marittima 1, Castelnuovo di Val di Cecina 1, Volterra 2, Pomarance 1.

Comprensorio del cuoio, 21 casi: Castelfranco di Sotto 8, Santa Croce sull'Arno 4, Montopoli in Val d'Arno 3, San Miniato 6.

Complessivamente, i ricoverati per Covid sono 373 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 16 in terapia intensiva (stabili).

Oggi, infine, si registrano 5 nuovi decessi, nessuno dei quali riferito a persone residenti in Provincia di Pisa.