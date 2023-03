Covid, oltre 20 nuovi casi nel Pisano

Scontro fra treni in Grecia, morti e feriti nei vagoni in fiamme

Nel bollettino di oggi, mercoledì 1° Marzo, riportati 23 nuovi casi nella Provincia di Pisa, mentre in Toscana sono stati registrati 3 decessi

PISA — Tra ieri e oggi, nei Comuni della Provincia di Pisa, sono stati registrati 23 nuovi casi Covid, che portano a 186.214 i positivi dall'inizio dell'emergenza pandemica.

In Toscana, nelle ultime 24 ore, sono state rilevate 203 nuove positività: 48 sono state confermate con tampone molecolare, mentre le altre 155 con test rapido.

Al momento, in Toscana risultano pertanto 9.594 positivi, -8,4% rispetto a ieri. Di questi, 192 (1 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale e, nello specifico, 10 (1 in meno) si trovano in terapia intensiva.

Infine, sono stati registrati 3 nuovi decessi, relativi a due persone residenti in Provincia di Siena e una in quella di Pistoia.

Per il bollettino regionale completo, clicca qui.