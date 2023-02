Covid, nuovi casi a una sola cifra

I dati aggiornati emergono dal bollettino sanitario che monitora l'andamento dell'epidemia e traccia il punto su contagi e ricoveri. Fermi i decessi

PISA — Sono 57 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana, 4 dei quali in provincia di Pisa. I dati emergono dal bollettino sanitario che monitora l'andamento dell'epidemia e traccia il punto su contagi e ricoveri. Al momento sul territorio regionale risultano 10.852 positivi, il 6,7% in meno rispetto a ieri. Di questi 181 (13 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 9 (1 in più) si trovano in terapia intensiva.

Il report non segnala oggi nuovi decessi riconducibili al virus in Toscana.

Dall'ultimo monitoraggio sono stati eseguiti 848 tamponi: 141 molecolari e 707 antigenici rapidi. Di questi il 6,7% è risultato positivo. Escludendo i tamponi di controllo, quindi effettuati su positivi già accertati nei giorni scorsi, la percentuale delle nuove positività sale al 41,9%.