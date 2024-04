Incidente in FiPiLi, traffico nel caos

«Usa il tuo voto, non lasciare che gli altri decidano per te»: il video del Parlamento Ue in vista delle elezioni

Tamponamento tra camion nel tratto tra l'uscita di Lavoria e la diramazione per Pisa in direzione Firenze: disagi sulla Strada di grande comunicazione

CRESPINA-LORENZANA — Di nuovo in tilt il traffico sulla FiPiLi, dove nella mattinata di oggi, lunedì 29 Aprile, si è verificato un incidente all'altezza di Lavoria.

Nello specifico, sono rimasti coinvolti due camion in un tamponamento, avvenuto in direzione Firenze nel tratto tra l'uscita di Lavoria e la diramazione per Pisa. Poco dopo, inoltre, si è verificato un secondo incidente.

Sul posto sono intervenute la Polizia e i Vigili del Fuoco, che hanno estratto dall'abitacolo di uno dei due mezzi pesanti il conducente che era rimasto incastrato. Una volta liberato, l'uomo è stato consegnato al personale sanitario del 118. Per liberare la strada e consentire di ripristinare il traffico, è intervenuta anche l'autogru.

Come riportato da Muoversi in Toscana, canale ufficiale della mobilità in Toscana, la situazione attuale è caratterizzata da code a tratti tra Vicarello e, appunto, la diramazione per Pisa.