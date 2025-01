Tir va a fuoco in FiPiLi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme evitando che raggiungessero la motrice. Nessun ferito

CRESPINA LORENZANA — Tir in fiamme questa mattina sulla FiPiLi. Intorno alle 8 di questa mattina il mezzo stava viaggiando sulla strada di grande comunicazione in direzione Livorno quando, dopo l'ingresso di Lavoria, il conducente si è accorto dell’incendio del rimorchio ed è riuscito a fermare il mezzo al margine della carreggiata.

I vigili del fuoco, intervenuti con due mezzi antincendio, hanno prontamente estinto le fiamme evitando che queste coinvolgessero anche la motrice del mezzo. Terminate le operazioni di spegnimento, le squadre hanno messo in sicurezza i luoghi dell'intervento.

Nessuna persona è rimasta ferita. Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento. In seguito all'incendio, questa mattina Muoversi in Toscana ha segnalato code fino a 3 chilometri.

Sul posto è intervenuto anche il personale di Avr e la polizia Stradale per i rilievi di competenza.