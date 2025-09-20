Questo sito contribuisce alla audience di 
sabato 20 settembre 2025
Elezioni sabato 20 settembre 2025 ore 16:00

Toti alle regionali, "Porto esperienza da sindaco"

Gabriele Toti

L'ex primo cittadino castelfranchese è nella lista del Pd per la provincia di Pisa: "Priorità a sanità, lavoro e welfare per le famiglie"



CASTELFRANCO DI SOTTO — Comincia la campagna elettorale anche per Gabriele Toti, ex sindaco di Castelfranco e consigliere provinciale, scelto dal Partito Democratico della provincia di Pisa come uno dei candidati per il Consiglio regionale.

Toti, 49 anni, è stato proposto come figura di riferimento per il Comprensorio del Cuoio. "Mi candido per portare in Regione una politica vicina alle persone, concreta e partecipata - ha commentato - la mia esperienza di sindaco mi ha insegnato che la politica ha senso solo se resta tra la gente, ascoltando, dialogando e trovando insieme risposte concrete. È questo il bagaglio che porto con me in questa nuova sfida".

Una volta concluso il suo incarico da sindaco nel 2024, Toti ha partecipato a concorsi pubblici che, alla fine, lo hanno portato a lavorare prima a Milano, poi a Carmignano e, alla fine, nella vicina Fucecchio. "Al centro del programma ci sono i temi più sentiti dalla comunità pisana e toscana - ha aggiunto sanità più vicina, con più medici e servizi sul territorio e Case della Salute realmente operative, ma anche sul lavoro, e penso in particolare alla situazione del Distretto di Santa Croce, e il welfare per le famiglie, consolidando l’esperienza dei nidi gratis".

"Voglio rappresentare tutta la provincia di Pisa, dal Valdarno alla Valdera, dalla Valdicecina alle colline pisane, dall’area pisana alla città di Pisa. È una provincia bellissima, con enormi potenzialità da sviluppare. Lo farò con lo spirito del sindaco, con il bagaglio dell’esperienza amministrativa e con la consapevolezza delle sfide che la Toscana ha davanti oggi e nei prossimi anni".

Tag
