Ancora un incidente in FiPiLi, code chilometriche

Code in direzione Firenze già nella prima mattinata a seguito di uno scontro avvenuto intorno alle 8 di oggi, mercoledì 8 Giugno

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO — Sulla Strada di grande comunicazione FiPiLi, dalle prime ore del mattino, si sono verificate code tra Montopoli in Val d'Arno e Santa Croce sull'Arno in direzione Firenze.

Come riportato dall'agenzia Muoversi in Toscana, si è verificato un incidente stradale che, alle 9 di questa mattina, ha causato 5 chilometri di coda.

Resta ancora da capire l'entità dell'accaduto.