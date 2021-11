Fratelli d'Italia, nuovo coordinatore provinciale

Arriva dal Comprensorio del Cuoio il nuovo coordinatore del partito guidato da Giorgia Meloni. La scelta è stata ufficializzata da Roma

SANTA CROCE SULL'ARNO — E' arrivata ieri da Roma la nomina di Marco Rusconi quale nuovo coordinatore provinciale di Pisa per Fratelli d'Italia. Rusconi, che è attualmente consigliere comunale a Santa Croce sull'Arno con il gruppo "Per un'altra Santa Croce", prende il posto di Giorgio Vannozzi.

“Sono certa che Rusconi saprà meritare la fiducia che gli è stata accordata svolgendo il suo compito nell'interesse del partito e della sua crescita” ha scritto la presidente di Fdi Giorgia Meloni nella lettera di nomina.

“Sono onorato del ruolo che mi è stato affidato dai vertici del partito - queste le parole di Rusconi -. Ringrazio Giorgia, il coordinatore regionale Fabrizio Rossi, l’on. Giovanni Donzelli e tutti gli esponenti della provincia che hanno caldeggiato la mia nomina. Un ruolo che mi riempie di responsabilità, un onere grande ma soprattutto un onore grandissimo".

"Mi impegnerò per meritarmi la fiducia che mi è stata accordata - ha aggiunto il neo coordinatore provinciale di Fdi -. Forse commetterò qualche errore, ma lo farò con la passione, l’entusiasmo e la lealtà che hanno sempre contraddistinto la mia azione politica”.

“Si tratta di una figura che rafforza il partito, consentendoci di affrontare, in modo ancora più importante, le prossime sfide elettorali ma anche quelle politiche quotidiane –ha quindi commentato Diego Petrucci, membro dell’esecutivo nazionale di Fdi e consigliere regionale -. Fratelli d’Italia in provincia di Pisa, come nel resto della Toscana, sta crescendo molto. Governa la città capoluogo Pisa con tre assessori e una classe dirigente preparata che riesce a fare la differenza, è presente in tanti consigli comunali e può vantare un gruppo di militanti, molti attivi anche al di fuori delle istituzioni che si adoperano con serietà, costanza e coerenza".

“Una scelta giovane ma già affidabile - così il coordinatore regionale di Fdi, Fabrizio Rossi -. Rusconi ha saputo, da consigliere comunale di Santa Croce, lavorare bene su un territorio scosso dall’inchiesta Keu confrontandosi con cittadini e imprenditori e riportando all’attenzione regionale le istanze raccolte"

"Marco Rusconi - ha infine commentato Rachele Compare, coordinatrice comunale a Pisa per Fdi - saprà sicuramente dimostrare di saper svolgere al meglio il compito affidatogli da Giorgia Meloni, nell’interesse della crescita del partito, consolidando la fiducia che gli è stata accordata".

"Il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia Pisa - ha aggiunto Compare -, augura buon lavoro al nuovo Coordinatore Provinciale”.