Domenica 11 Gennaio 2026
Attualità Domenica 11 Gennaio 2026 ore 12:44

Da "Io Canto" al teatro Nuovo per fondazione Ant

Dal talent canoro di Canale 5 al palco pisano per un evento benefico: con il ricavato due giornate di prevenzione dei tumori con ambulatorio mobile



PISA — E' andato in scena ieri, sabato 10 Gennaio, “Io Canto per Ant”. L'evento ha visto salire sul palco del Teatro Nuovo alcuni dei protagonisti del talent show musicale di Canale 5: Michela Ricoveri, Annapaola Andreini, Saba De Rossi, Massimo Gentili, Gabriele Paolucci, Alberico Lombardi, Joanna&Grace, Chiara Orlando e papà Michele, Sophia Lassi e Sara Fattori.

Durante l’evento si sono esibiti anche gli allievi della scuola di danza Asd Proscaenium di Pisa, che ha portato in scena alcune coreografie con la direzione artistica di Laura Silo, e Samuele Rossi, giovane comico toscano, vincitore di diversi premi per cabarettisti emergenti fra cui nel 2025 il festival del cabaret città di Martina Franca in Puglia e adesso sta portando in giro nei teatri lo spettacolo “Gli Sfoghi del Rossi a teatro” che prende il nome dal suo profilo Instagram e Tik Tok.

La regia dell’evento è stata a cura di Stefano Bini e lo spettacolo è stato presentato da Serena Martinelli e da Leonardo Ghelarducci.

Il ricavato dell’evento sarà utilizzato per effettuare due giornate di prevenzione per le visite dermatologiche dei tumori della cute con l’ambulatorio mobile.

Il Delegato di Pisa di Fondazione Ant, Pietro Augello, per mezzo di una nota "Ringrazia tutti gli artisti, i due presentatori e il regista per la loro disponibilità nel mettersi a disposizione per la realizzazione dell’evento. Si ringrazia inoltre, Michele Ammannati per il supporto organizzativo, Radio Incontro come Media Partner dell’evento e la Struttura Hotel San Ranieri per il supporto economico all’iniziativa. Un ringraziamento speciale è doveroso per il 'pisano' Armando Varini, grande sportivo, insignito Cavaliere della Repubblica nel 2009, ora presidente onorario della Barca Celeste della Canottieri Antoni, per la sua infinita generosità per la copertura delle spese dell’evento Io Canto per Ant”.

