Dopo la protesta Bernini di nuovo a Pisa

La responsabile per l'Università del Governo tornerà a Pisa per terminare il discorso interrotto a causa delle proteste degli studenti

PISA — Nella giornata di oggi, venerdì 24 Maggio, il ministro dell’Università Anna Maria Bernini sarà nuovamente a Pisa, al The Rif Boutique Hotel in via Andrea Pisano dalle 16,30, per terminare il dibattito iniziato la settimana scorsa e interrotto a causa della protesta degli universitari, che ha convinto Bernini ad andarsene prima del dovuto.

"Per questo lanciamo le piazze per la libertà, 50 luoghi della Toscana collegati in diretta con Pisa, 50 luoghi di libertà in tutta la regione - ha annunciato Marco Stella, segretario regionale di Forza Italia Toscana - in pochi giorni si sono verificati in Toscana diversi episodi di violenza e atti vandalici ai danni di esponenti di Forza Italia e del centrodestra: prima l'aggressione degli studenti pro Palestina dell'Università di Pisa, poi la vandalizzazione dell'auto del nostro candidato sindaco a Empoli, Simone Campinoti; quindi, è stato incendiato il portone di casa dell'anziana madre del nostro candidato sindaco a Borgo a Buggiano".

"Contro questi ripetuti atti di violenza e intimidazione, Forza Italia è un faro di libertà contro la dittatura del pensiero unico - ha concluso - è davvero grave e diseducativo che gli esponenti del PD e di tutta la sinistra non abbiano espresso parole di condanna".