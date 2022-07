Impianti sportivi, 5 milioni per la provincia pisana

Via libera della Regione Toscana per i finanziamenti destinati allo sport nei piccoli Comuni, in particolare in Valdera, Alta Valdicecina e Cuoio

FIRENZE — Il bando per l'impiantistica sportiva della Regione Toscana vede tra i Comuni finanziati numerose amministrazioni pisane, per un totale di quasi 5 milioni di euro. Si tratta di progetti presentati dai Comuni di Fauglia, Palaia, Santa Luce, Montescudaio (con due progetti), Buti, Casciana terme Lari, Lajatico, Monteverdi Marittimo, Capannoli, Montecatini Val di Cecina, Vecchiano, Guardistallo, Riparbella, Peccioli e Montopoli in Val d'Arno.

"Lo sport è fondamentale per la salute e il benessere dei toscani - ha spiegato il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo -. Per questo nel 2022 la Regione Toscana ha finanziato sul territorio 31 milioni di euro a sostegno di impianti sportivi e spazi pubblici. 126 interventi in tutta la nostra regione, per garantire ai toscani il diritto allo sport. E in questo i Comuni della provincia di Pisa hanno ottenuto qualcosa come 4,8 milioni di euro".

"Con questi finanziamenti - ha aggiunto - la Regione Toscana dà un contributo decisivo al miglioramento della qualità della vita dei Comuni del nostro territorio, con un’attenzione particolare alle giovani generazioni. La dotazione di impianti sportivi in un territorio è infatti un elemento che qualifica il benessere diffuso e offre uno spazio di aggregazione ai bambini e ai ragazzi, accompagnandoli nella loro crescita psico-fisica. Possono sembrare solo numeri, cifre senza importanza ma per le nostre comunità sono vita e socialità".