Le Under 12 del Pisa alle fasi interregionali

Le giovanissime nerazzurre hanno dominato il proprio Girone Eliminatorio e contenderanno la finale regionale al Montelupo Fiorentino il 16 maggio

PISA — La squadra Under 12 femminile del Pisa Sporting Club ha raggiunto una storica qualificazione alla fase Interregionale del Torneo riservato alla categoria. Si tratta di una ‘prima’ assoluta per il settore coordinato da Stefano Colombo che continua nella propria crescita esponenziale.

Le giovanissime nerazzurre hanno dominato il proprio Girone Eliminatorio mettendo in fila Livorno, Bellaria e Santa Maria a Monte; quindi, nella final four andata in scena al Centro Tecnico Federale di San Giuliano Terme, si sono trovate di fronte Fiorentina, Arezzo e Zenith Prato.

Dopo il pareggio con l’Arezzo nel match inaugurale, le nerazzurre hanno superato lo Zenith Prato e poi sono riuscite a vincere uno dei mini-tempi nel derby contro le più esperte avversarie della Fiorentina; proprio questo successo parziale ottenuto contro le viola ha regalato al Pisa uno dei due lasciapassare alla fase Interregionale che metterà di fronte le squadre della Toscana e della Liguria.

Davvero un bel traguardo per una squadra composta da bambine nate negli anni 2013, 2014 e 2015. Un gruppo che ha ottenuto anche l’accesso alla Final-Four del Torneo delle Debuttanti, novità inserita quest’anno dal Settore Giovanile Scolastico della FIGC per dare modo alle piccole calciatrici di confrontarsi in partite e giochi di squadra; le nerazzurre dopo aver vinto il girone eliminatorio contenderanno la finale regionale al Montelupo Fiorentino nel match in programma il prossimo 16 maggio.

Queste le bambine nerazzurre che compongono le squadre Under 12 e Under 10 del settore femminile del Pisa Sporting Club: Isabella Burchi, Emily, Corriano, Lucrezia Baldini, Giulia Bracci, Linda Cordioli, Wanda Di Perna, Ludovica Loiacono, Rebel Carrese, Rio Gimutao, Emma Esposito, Aurora Matteoli, Giulia Cempini, Diletta Lombardi, Giulia Marcucci, Beatrice Riccarducci, Sofia Martinelli, Chiara Muzzioli, Lidia Salvadorini, Elena Pelamatti, Carla Ostili, Anna Simonetti, Nicoletta Terreni, Matilde Testa

Lo staff guidato dal Responsabile del settore femminile Stefano Colombo è composto dai tecnici Laura Teodori, Paola D’Alascio, Luisella Meini, Federico Da Prato, e Riccardo Pistoresi; dagli allenatori dei portieri Marco Bertolani e Mattia Bonsignori, dalla fisioterapista Sabrina Banti, dalla preparatrice atletica Veronica Cai e dai Dirigenti Accompagnatori Isabella Vinciguerra, Francesca Di Salvia, Elisa Pucciarelli e Federica Ciampi