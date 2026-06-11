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Pisa Sporting Club Giovedì 11 Giugno 2026 ore 14:20

Le under 15 del Pisa vincono la coppa Toscana contro la Fiorentina

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Successo per 4-2 dopo una partita ricca di gol e spettacolo. Un successo prestigioso per la giovane formazione nerazzurra.



PISA — Grande soddisfazione per il settore femminile nerazzurro. Ciò che non era riuscito alle Juniores pochi giorni fa viene invece conquistato dalle Under 15. La giovane formazione femminile del Pisa allenata da Riccardo Pistoresi ha conquistato la Coppa Toscana superando in finale la Fiorentina con il punteggio di 4-2 .Per le pisane due gol di Pitzalis di cui uno su rigore, e poi le marcature di Letta e Arnes

Un successo prestigioso per le giovani calciatrici nerazzurre, capaci di imporsi contro una delle realtà più importanti del panorama regionale e nazionale. La vittoria nell'atto conclusivo della competizione certifica il percorso di crescita del gruppo e il lavoro svolto durante tutta la stagione. Al termine della gara è esplosa la festa per le ragazze del Pisa, protagoniste di una finale ricca di gol e giocata con grande determinazione.

Queste le componenti della rosa:

Barbafieri Chiara, Di Ciolo Martina, Corriano Emma, Costantini Ester, Di Perna Eva Aylen, Pioli Rossella, Zuccarello Valeria, Arnesi Anna, Costantino Elisabetta, Taccini Lavinia, Bonuccelli Ester, Strambi Anita, Chelini Emma, Letta Elena, Oliva Mariasole, Pitzalis Ginevra, Govoni Gaia, Baldi Mirian, Torresi Clelia, Angelucci Aurora, Bottici Adele, Gori Nicoletta, Rossi Elena Zoe, Sicilia Marta. 

Michele Bufalino
© Riproduzione riservata

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