Pisa-Pro Vercelli 0-1

Partita con pesanti carichi di lavoro per il Pisa, ma i nerazzurri tornano a Pisa da Morgex con una sconfitta. Decide una rete di Bertoli

PISA — A distanza di appena 24 ore dalla sfida precedente, il Pisa torna in campo per affrontare la Pro Vercelli, anch'essa in ritiro in Valle d'Aosta, a Chatillon. È l'ultimo impegno prima della chiusura del ritiro di Morgex: domani mattina è previsto l'ultimo allenamento, poi il rientro in Toscana. Dopo tre giorni di pausa la squadra riprenderà il lavoro giovedì al centro sportivo di San Piero a Grado. Il tecnico conferma il 4-3-3 con Vukovic tra i pali. In difesa spazio a Calabresi, Caracciolo, Bozhinov e Mbambi, mentre in mezzo al campo agiscono Esteves, Loyola e Frosali. In attacco Stojilkovic è il riferimento centrale, affiancato da Durmush e Moreo.

Primo tempo. L'avvio è di marca nerazzurra. Al 6' Durmush si accentra dalla sinistra e prova la conclusione, ma una deviazione favorisce l'intervento senza difficoltà di Livieri. Due minuti più tardi un retropassaggio impreciso di Caracciolo mette in difficoltà Vukovic, costretto a gestire un pallone complicato nei pressi della propria area. Con il passare dei minuti cresce la Pro Vercelli. Al 15' Rutigliano sfrutta una ripartenza e si presenta in area, ma Bozhinov interviene in chiusura deviando il tiro sull'esterno della rete. Al 31' arriva il vantaggio piemontese: Sow trova il corridoio giusto per Bertoli, che scatta alle spalle della difesa e supera Vukovic. Nell'azione emerge una lettura difensiva non impeccabile del reparto nerazzurro. Subito dopo il gol gli animi si scaldano. Caracciolo e Sow vengono a contatto e, dopo un breve confronto acceso, l'arbitro decide di ammonire entrambi. Il Pisa fatica a reagire e chiude il primo tempo senza riuscire a creare reali pericoli dalle parti di Livieri, mentre la Pro Vercelli va al riposo avanti di una rete.

Secondo tempo. Bianco cambia soltanto il portiere all'intervallo, inserendo Loria al posto di Vukovic. Il Pisa prova a partire con maggiore intraprendenza e al 48' Stojilkovic serve Durmush, che mette un pallone rasoterra interessante in area, ma Frosali viene anticipato al momento della conclusione. Pochi minuti dopo sono però i nerazzurri a rischiare grosso. La costruzione dal basso crea diversi problemi: al 51' un errore in disimpegno spalanca la strada a Burruano, che calcia da fuori sfiorando la traversa. Nell'azione successiva è invece Bozhinov a evitare il raddoppio con un salvataggio provvidenziale sulla linea di porta. La pressione della Pro Vercelli continua e al 52' Burruano ci riprova, centrando questa volta la traversa. Il Pisa prova a rialzare la testa al 54' con una ripartenza guidata da Moreo, bravo a entrare in area e a servire Durmush, ma anche in questa circostanza l'azione sfuma prima della conclusione. Al 60' una punizione battuta da Durmush trova Bozhinov nell'area avversaria, ma il difensore non riesce a coordinarsi e il pallone termina sul fondo. Due minuti più tardi arriva la migliore occasione della partita per i nerazzurri: Stojilkovic colpisce al volo da posizione favorevole indirizzando il pallone verso l'incrocio dei pali, ma Del Favero sfodera un grande intervento e salva il risultato. Nel finale il Pisa prova ancora a sfruttare una palla inattiva. Al 72' Marras, entrato al posto di Stojilkovic, calcia direttamente su punizione senza però sorprendere Del Favero, che blocca la sfera con sicurezza. Il Pisa però non riesce a segnare e finisce così.

TABELLINO PISA-PRO VERCELLI

Pisa: Vukovic (1' st Loria); Calabresi, Caracciolo, Bozhinov, Mbambi; Esteves, Loyola (19' st Maucci), Frosali; Durmush (19' st Piccinini), Stojilkovic (19' st Marras), Moreo (40' st Tramoni). A disp. Guizzo, Conti, Angori, Sapola, Primasso, Canestrelli. All Bianco.

Pro Vercelli: Livieri (1' st Del Favero), Coccolo, El Bakkali (19' st Boufandar), Burruano (44' Zacchera), Bartoli (19' st Comi), Rutigliano (1' st Iori), Sow (1' st Akpa Akpro), Lotti, Ronchi, Piran, Pagliari (1' st Carosso). A disp. Vak Koeverdan, Mellahi, Furno, Tarantola, Perotti, Satriano, Akpa Akpro. All. Bonera

Arbitro: Tassano di Chiavari. Assistenti. Cocomero-Mandarino

Reti: 31' Bertoli

Ammoniti: Caracciolo, Sow, Iotti

Note: 500 spettatori presenti circa. Recupero 0 pt, 3' st