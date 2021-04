"Su Marina di Pisa il Comune ci ha dato ragione"

Confesercenti soddisfatta per le decisioni prese circa la pedonalizzazione del lungomare e il mantenimento del doppio senso in via Maiorca

PISA — “Mantenimento del doppio senso di marcia in via Maiorca e archiviazione dell’ipotesi assurda di chiusura del lungomare nelle ore più calde come dichiarato dagli esponenti di una forza politica che sostiene l’attuale maggioranza. Due punti fondamentali per l’estate del nostro litorale che confermano quanto richiesto con forza dalla nostra associazione”. Alessandro Cordoni, presidente Confesercenti Litorale, torna così sulle questione legate a Marina di Pisa in vista della ormai imminente stagione estiva.

“Francamente non capiamo cosa abbia da esultare Luca Ravagni sulla pedonalizzazione del lungomare – ha aggiunto Cordoni -. Prima la bocciatura da parte del sindaco Conti e dell’assessore Dringoli l’anno scorso quando giustamente interruppero l’assurda sperimentazione della chiusura dalle 12, poi Fratelli d’Italia che pochi giorni ha proposto la chiusura solo nella fascia preserale dal lunedì al sabato e la domenica tutto il giorno per permettere lo svolgimento del mercato. Posizione che era stata la nostra base di discussione un anno fa e che poi venne accolta davanti all’evidenza dei fatti. A meno che Ravagni non abbia cambiato idea, ritenendo assurda la chiusura nelle ore più calde, convenendo sull’ipotesi del tardo pomeriggio”.

Il presidente Litorale di Confesercenti Toscana Nord affronta poi la questione via Maiorca. “Abbiamo apprezzato la posizione dell'assessore Dringoli che, prendendo atto di quanto emerso in occasione dell'assemblea pubblica tenutasi alcune settimane fa a Marina, ha confermato il mantenimento del doppio senso di marcia su Via Maiorca. Una decisione importante per garantire l'accessibilità sulla sua arteria di ingresso principale e per la presenza di un'attività di interesse collettivo come la farmacia. Nella stessa assemblea, presente il sindaco Conti, era emersa la volontà unanime degli operatori commerciali che lavorano sul lungomare, sostenuti anche dai cittadini, di mantenere aperto al traffico veicolare il lungomare dopo il fallimento della sperimentazione della passata stagione”.

“Stiamo vivendo un delicato momento di ripartenza e quindi dobbiamo aiutare tutte le attività commerciali senza creare disparità - ha concluso Cordoni -. Ogni provvedimento deve considerare quindi l’interesse collettivo e non quello di pochi. Per questo riteniamo fondamentale, come già espresso anche all’assessore Latrofa, mantenere la percorribilità di piazza Gorgona lato mare al termine dei lavori”.