"Case a Sant'Ermete, tutto fermo da mesi, perché?"

Auletta e Picchi chiedono chiarezza sui 33 nuovi alloggi: "Da Apes hanno detto che si va verso la risoluzione contrattuale per grave inadempimento"

PISA — Ciccio Auletta e Olivia Picchi, consiglieri comunali di opposizione, sono intervenuti per chiedere chiarezza sui 33 nuovi alloggi in costruzione a Sant’Ermete spiegando che Apes ha fatto sapere che sono in corso le procedure per la risoluzione del contratto con la ditta appaltatrice per gravi inadempienze.

"L'impresa esecutrice dei lavori - hanno detto - risulta assente dal cantiere dal mese di Settembre del 2021. È questa la sconcertante risposta fornita ad Apes ad un quesito da noi formulato nelle scorse settimane in merito al cantiere per la realizzazione dei 33 nuovi alloggi nel quartiere di Sant’Ermete".

Auletta e Picchi hanno spiegato che "da tempo avevamo ricevuto numerose segnalazioni da parte di cittadine e cittadini sul fatto che il cantiere fosse fermo. Addirittura la ditta, è notizia degli ultimi giorni, ha provveduto allo smantellamento del ponteggio durante l’ultima settimana di Dicembre. Ci domandiamo, quindi come mai la ditta è assente dal cantiere? Quali sono le ragioni di questi inadempimenti?".

"Sempre Apes - hanno aggiunto - ci informa che sono in corso le procedure dirette alla risoluzione contrattuale per grave inadempimento; a seguito della risoluzione Apes valuterà i presupposti per procedere ad un nuovo appalto per il completamento dei lavori di costruzione del fabbricato. Come è possibile che, a fronte di lavori fermi e di una ditta che dopo non essersi presentata in cantiere per quasi 5 mesi ha provveduto a smantellare il ponteggio, ancora il contratto sia in essere?"

"Serve chiarezza e trasparenza sia da parte del Comune sia di Apes su quanto sta accadendo sia sulle ragioni che hanno portato a questa situazione sia sugli eventuali ritardi che ciò comporterà per il completamento del cantiere. Da parte nostra convocheremo Apes in Commissione urgentemente e porteremo anche la questione in Consiglio comunale. A questo punto è necessario capire, visto che la ditta che ha iniziato i lavori al lotto dei 33 alloggi è la stessa che ha realizzato il lotto attiguo di 39 alloggi, se esistono o meno contenziosi e criticità anche in relazione a questo edificio, dato che ancora gli inquilini non si sono potuti trasferire nonostante i numerosi annunci della giunta".

"Infatti su questo cantiere a fronte, sempre di una nostra richiesta, Apes afferma: “Nell’ambito della sottoscrizione dell’ultimo SAL l’impresa ha iscritto riserve confermate nel conto finale che ad oggi sono al vaglio degli uffici”. Anche in questo caso vorremmo capire, se l’ultimo SAL (Stato avanzamento lavori)è stato comunque corrisposto alla ditta, a quanto ammontano le richieste avanzate dalla azienda, da quanto tempo è in corso questa analisi degli uffici, se si rischia un contenzioso o se si pensa di dare ulteriori soldi a questa società e nel caso dove si prenderanno" hanno concluso i due.