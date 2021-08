63 nuovi contagi, 28 i ricoverati in area Covid

In provincia di Pisa, nelle ultime 24 ore, accertati 63 nuovi casi di coronavirus. Nelle ultime settimane ricoveri in lenta risalita

PISA — All'aumento dei contagi da coronavirus registrato nelle ultime settimane corrisponde una maggiore occupazione dei letti in area Covid negli ospedali pisani, che oggi contano 28 persone assistite (ieri erano 25), 6 delle quali in terapia intensiva (ieri 7). Nelle ultime 24 ore sono stati 63 i nuovi casi di positività al virus rilevati in provincia di Pisa.

Questa la ripartizione dei nuovi casi per ambito territoriale e Comune di residenza: area pisana 34 casi (Cascina 11, Crespina Lorenzana 1, Pisa 12, San Giuliano Terme 7, Vecchiano 2, Vicopisano 1), Valdera 20 casi (Bientina 2, Buti 3, Casciana Terme Lari 5, Peccioli 1, Pontedera 7, Santa Maria a Monte 1, Terricciola 1), Valdicecina un caso a Montecatini Val di Cecina, Comprensorio del Cuoio 8 casi (Castelfranco di Sotto 3, Montopoli in Val d'Arno 1, San Miniato 2, Santa Croce sull'Arno 2).

Anche i dati odierni confermano il trend delle ultime settimane: più della metà dei nuovi contagiati sono minori di 34 anni. La Regione ha aggiornato a 30.733 il numero di persone contagiate in provincia di Pisa dall'inizio dell'epidemia.

In Toscana, nelle ultime 24 ore, sono stati accertati 511 nuovi contagi.