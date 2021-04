Abel il robot empatico

Nasce dalle menti del Centro di Bioingegneria Robotica Piaggio di Pisa Abel, il robot toscano più empatico che c’è presentato a “Leonardo”

PISA — Robot di ultimissima generazione, Abel è il frutto di sofisticate tecnologie all’avanguardia messe in campo dai ricercatori del Centro di Bioingegneria Robotica Piaggio di Pisa. Il centro di ricerca "Enrico Piaggio" è un centro di ricerca scientifica dell'Università di Pisa nei settori dell'automazione, della bioingegneria e della robotica.

Maurizio Menicucci ha incontrato Abel per TGR Leonardo, il telegiornale della scienza e dell'ambiente che va in onda in diretta, dal lunedì al venerdì alle ore 14.50 circa su Rai 3.

Incontro tra la meccatronica e la neurofisiologia, Abel è un robot capace di intuire le emozioni degli altri. Stefano Cominelli, ricercatore del Centro, lo descrive come “un robot gentile che suscita emozioni ed è in grado di capire le espressioni del volto di un soggetto, la sua postura.

Riesce anche a ricordare le emozioni provate per un determinato evento e risentirle, decidendo poi di agire in un modo o in un altro.” In altre parole è in grado di accumulare esperienza e di saperla riutilizzare per capire meglio gli altri grazie anche al sistema di rilevatori delle reazioni anche involontarie dei suoi interlocutori come battito cardiaco o sudorazione.

Alberto Greco, anch’egli ricercatore del Centro spiega come lo scopo della ricerca sia: “Studiare i meccanismi alla base dell’interazione sociale e il loro malfunzionamento in relazione alle diverse patologie come autismo, deficit cognitivi, Alzheimer, demenza senile.”