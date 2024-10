Acli, Valente confermato presidente all'unanimità

Il successore di Martinelli da Gennaio 2023 ha ottenuto nuovamente il voto di tutti i delegati: "Un impegno ulteriore verso le parrocchie"

PISA — Ha preso il posto di Paolo Martinelli quando quest'ultimo era sceso in campo alla testa del centrosinistra per le elezioni comunali del 2023. E, un anno e mezzo dopo, è stato riconfermato: alla guida delle Acli provinciali di Pisa e Lucca, per il prossimo quadriennio, ci sarà ancora Andrea Valente.

Quarantanove anni, ghezzanese d’origine poi trasferitosi nella parrocchia di Badia, a Cascina, Valente lavora come area manager della direzione commerciale dell’Aci per Toscana, Liguria e Sardegna, Valente, oltre a essere già stato responsabile diocesano dell’Azione Cattolica Ragazzi prima e della Pastorale giovanile. Nelle Acli, invece, è entrato nel 2009 come responsabile amministrativo e, dopo 6 anni da vicepresidente, nel Gennaio 2023, ha raccolto il testimone da Martinelli.

"Continueremo a essere un’associazione in uscita, come lo siamo ormai da diversi anni - ha detto - ma con la volontà di spingerci con un impegno ancora maggiore in direzione delle parrocchie: l’ispirazione cristiana delle Acli è chiara fin dal nome e vogliamo dargli forma e contenuto mettendoci sempre di più al servizio della nostra chiesa diocesana e soprattutto delle comunità parrocchiali".

Il via libera del nuovo Consiglio provinciale, eletto poco più di una settimana fa in occasione del 27esimo congresso, è arrivato all’unanimità nel corso della riunione nella biblioteca dell’ex Convento dei Cappuccini di San Giusto a cui ha preso parte anche il presidente nazionale Emiliano Manfredonia, pisano e a sua volta ex presidente delle Acli provinciali.

Nell’occasione, Valente ha anche nominato Silvia Innocenti come vicepresidente vicaria e Lorenzo Bravetti e Luca Ciucci come vicepresidenti, mentre a Paolo Amato è stato affidato l’incarico di responsabile amministrativo e a Rachele Antonelli quello di responsabile dello sviluppo associativo. Sono i primi componenti del gruppo di presidenza, che sarà completato nel corso della riunione del consiglio provinciale d’inizio Novembre, con l’assegnazione delle altre deleghe.

Infine, Michele Guidi è stato eletto come revisore dei conti, mentre Francesco Calvetti rappresenterà le Acli di Pisa e Lucca nel prossimo Consiglio regionale dell’associazione.