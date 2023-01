Acli provinciali, ecco il successore di Martinelli

Il nuovo presidente dell'associazione sarà Andrea Valente, eletto all'unanimità dal consiglio provinciale: "Proseguiamo il lavoro avviato con Paolo"

PISA — Dopo le dimissioni di Paolo Martinelli, candidato sindaco per la coalizione di centrosinistra alle elezioni di quest'anno, le Acli provinciali hanno scelto il nuovo presidente dell'associazione. All'unanimità, infatti, è stato votato Andrea Valente, 48 anni e impiegato presso l'Aci per Toscana, Liguria e Sardegna.

Sposato con due figli adolescenti, Valente, già responsabile diocesano dell’Azione Cattolica ragazzi prima e della Pastorale giovanile diocesana poi, è entrato a far parte delle Acli nel 2009 come responsabile amministrativo. Durante gli anni della presidenza di Martinelli, Valente ha ricoperto la carica di vicepresidente, oltreché responsabile amministrativo e del personale e presidente del Patronato.

Una scelta, dunque, all’insegna della continuità. "Ringrazio tutti per la fiducia accordatami, consapevole che l’unico modo per ripagarla è quello di mettere tutto il mio impegno, come già fatto finora come vicepresidente - ha scritto Valente in una lettera ai dipendenti delle Acli - questa mia presidenza non vuole essere un ponte verso il prossimo congresso, ma il proseguimento del percorso intrapreso insieme a Paolo (Martinelli, ndr) con ancora più entusiasmo e rinnovamento".

Insieme al nuovo presidente, è stato nominato anche il nuovo consiglio di presidenza: vicepresidente vicario è Luca Ciucci, con delega a centro studi, cooperazione sociale e pace, mentre Lorenzo Bravetti è vicepresidente e responsabile di sviluppo associativo di Pisa e Lucca e coordinamento del programma.

Gli altri componenti sono Rachele Antonelli (responsabile amministrativo), Francesco Calvetti (welfare e lavoro), Daniele De Nisco (ambiente e sviluppo sostenibile), Laura Mureddu (giovani), Otello Filippi (anziani), Cristina Valtriani (vita cristiana e coordinamento della segreteria provinciale), Renato Lemmi (coordinamento zona Valdera), Anna Bargagna (comunicazione e migranti), Silvia Innocenti (pari opportunità e legalità), Matteo Diciotti (animazione sociale e rigenerazione dei circoli).

Infine, a Giacomo Martelli la delega esterna al consiglio di presidenza per quanto riguarda l’integrazione di sistema e dei servizi, mentre monsignor Antonio Cecconi è l’assistente spirituale delle Acli provinciali di Pisa.