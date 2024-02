Addio Daniela, conosciuta giornalista pisana

Una malattia è stata fatale per la giornalista nata a Pisa e per decenni collaboratrice di numerose testate: fu anche addetta stampa di Fabrizio Frizzi

PISA — Se n'è andata a 60 anni, dopo una malattia, Daniela Salvestroni, giornalista e addetta stampa di Pisa che ha collaborato per numerose testate durante la sua lunga carriera.

Daniela ha lavorato per 13 anni come collaboratrice per Il Tirreno, ma nella sua carriera da giornalista ha avuto modo di scrivere anche per riviste e testate come Cantieri Navali, Utility, Cosmonautica e Navicelli News online; inoltre, per alcuni anni, è stata responsabile dell'ufficio stampa di Fabrizio Frizzi, storico conduttore di Rai Uno e volto amato dal grande pubblico.

Non finisce certo qui, perché grazie alla sua versatilità, Daniela ha lavorato nella redazione di Sant'Anna News, la rivista gestita dagli ex alunni dell'istituto universitario, ma anche per Piaggio, Videomusic e Pisa Book Festival.

"L’Ordine dei giornalisti della Toscana esprime profondo cordoglio per la scomparsa della giornalista Daniela Salvestroni, a seguito di una malattia fulminante - hanno scritto dall'Ordine regionale - il Consiglio di Odg Toscana porge le più sentite condoglianze ai familiari".