Pisa, attesa per Bonfanti e occhi su Mazzocchi

Settimana calda di mercato: i nerazzurri aspettano il via libera dall’Atalanta per Bonfanti, intanto contatti per Mazzocchi. Su Mlakar anche l’Amiens

PISA — Per il Pisa si apre una settimana importante anche sul fronte calciomercato. In difesa il rinforzo più vicino è Giovanni Bonfanti, che dovrebbe tornare dall’Atalanta con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il giocatore conosce già l’ambiente nerazzurro, avendo vestito la maglia lo scorso anno sotto la guida di Inzaghi, e ora è pronto a mettersi a disposizione di Gilardino.

Non solo difesa, però. Sulla corsia esterna restano vive le piste che portano a Pasquale Mazzocchi. Il Napoli sta valutando la sua cessione e tra le società interessate ci sono il Pisa e soprattutto il Cagliari, che sembra deciso a spingere per chiudere. Nei prossimi giorni è attesa una decisione definitiva, con il direttore sportivo partenopeo Giovanni Manna al lavoro.

Dall’Argentina intanto Julian Vignolo ha scelto il Tolosa. Il Racing de Cordoba ha incassato i 600mila euro della clausola rescissoria e l’esterno volerà in Francia. Il Pisa aveva mollato l'argentino settimane fa.

Sul fronte uscite la novità riguarda Jan Mlakar. Dopo l’interesse del Groningen, anche l’Amiens si è mosso per l’attaccante sloveno. L’ipotesi di uno scambio con l’islandese Brynjolfur Andersen Willumsson si è raffreddata e adesso per Mlakar si aprono le porte della Ligue 2.

Resta ancora da definire la posizione di Adrian Rus, mentre alcune operazioni sono ormai in dirittura d’arrivo. Alessandro Arena è destinato all’Empoli e Nicholas Bonfanti alla Carrarese. Più complicato il dialogo con la Sampdoria: i prestiti di Mattia Sala e dello stesso Rus sono ancora fermi. Ai blucerchiati era stato offerto anche Loria, ma il rifiuto ha aperto la strada allo Spezia, oggi favorito per il portiere. Sempre in Liguria si attende anche la cessione di Beruatto. Sul fronte offensivo Elia Giani è vicino alla Juve Stabia, ma non si escludono sviluppi dell’ultima ora.