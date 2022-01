Al lavoro per allungare la Ciclopista del Trammino

Partito il cantiere che prolungherà la pista ciclopedonale dalla vecchia stazione di Marina di Pisa fino alla Bigattiera. Sopralluogo di Conti

PISA — Sono partiti i lavori a Marina di Pisa per il prolungamento della Ciclopista del Trammino fino alla Bigattiera. Dopo le prime operazioni di pulizia del percorso che si sono svolte nel mese di Novembre, è in corso in questi giorni il cantiere nell’area di via Arnino a Marina di Pisa, con i mezzi pesanti impegnati a spianare il tracciato e realizzare il primo tratto di pista immerso nel verde.

“Come Amministrazione – ha commentato il sindaco Michele Conti – abbiamo deciso di investire 750mila euro dal Bilancio comunale per prolungare la pista ciclabile che porta al Litorale, in modo da unire, senza soluzione di continuità, la città di Pisa fino all’abitato di Tirrenia, passando per Marina di Pisa. Abbiamo ritenuto importante completare un’opera che è stata molto apprezzata da tantissimi nostri concittadini che la utilizzano frequentemente per raggiungere il litorale in bicicletta, godendo di un bellissimo percorso nel verde che si sviluppa lungo un tracciato protetto da percorrere in totale sicurezza".

"Per la prossima estate - ha promesso il primo cittadino - sarà possibile proseguire il tracciato immerso nella pineta ed arrivare fino alla via Bigattiera e da qui al Bagno Lido, per ricongiungersi con la pista ciclabile di viale del Tirreno che porta fino a Calambrone. Con la realizzazione del prolungamento diamo sviluppo ad un’infrastruttura verde che si estenderà per 13,3 chilometri dalla città verso un bellissimo tratto di territorio naturale che conduce alla costa: una grande opera a servizio dei cittadini e delle famiglie per momenti di sport, relax e tempo libero e un’opportunità importante per la valorizzazione turistica e ambientale del nostro bellissimo territori".

I lavori, affidati all’Impresa Forti Spa, saranno svolti in due tranche: prima verrà realizzato il corridoio nella pineta da Marina fino alla via Bigattiera, che terminerà entro il mese di Marzo, e poi sarà completata la ciclopista lungo la via Bigattiera fino al viale del Tirreno, con conclusione dei lavori prevista tra Maggio e Giugno 2022, salvo imprevisti.

Nel dettaglio, l'intervento di prolungamento del percorso riguarda la realizzazione di un tratto ciclabile di 2.300 metri che si aggiunge agli 11 chilometri di ciclopista già realizzati e si sviluppa essenzialmente in due tratti: un primo tratto recuperando il sedime ferrotramviario dalla stazione di Marina fino all’incrocio con via Bigattiera e un secondo tratto che si sviluppa sul bordo strada in carreggiata destra verso mare su via Bigattiera, fino alla rotatoria con viale del Tirreno. Il primo tratto è costituito da un corridoio immerso nel verde, nelle immediate vicinanze dell’abitato, rimasto libero da qualsiasi ostacolo sul percorso e quindi ideale per proseguire lo sviluppo della ciclopista in tutta sicurezza.

La nuova ciclopista avrà caratteristiche tecniche simili ai tratti già realizzati, ma modificate a causa del passaggio all’interno del territorio del Parco di San Rossore: larghezza della pista di 3 metri, fondo realizzato con stabilizzazione in sito della terra con calce e cemento con sopra trattamento di semipenetrazione, chiuso da lamiera in corten. Come già fatto nel cantiere precedente, il materiale ferroviario ferroso verrà rimosso e saranno preservati i manufatti in cemento che corredavano la vecchia linea tramviaria, come pali della elettrificazione, banchine ed eventuali barriere. Simile tipologia di ciclopista continuerà anche lungo il tratto di Bigattiera fino ad arrivare al viale del Tirreno, all’altezza del Bagno Lido, con l’unica differenza che quest’ultimo tratto, sempre di larghezza 3 metri, occuperà parte della banchina stradale con cordolo di separazione dalla strada.