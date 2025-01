Al via il progetto Arca

Un'iniziativa innovativa per la valorizzazione e conservazione del patrimonio librario delle biblioteche comunali prende il via a Cascina

CASCINA — È stato presentato l’innovativo progetto “Arca - Narrazione Multimediale della Storia Locale”, scaturito dal bando del consiglio regionale per la valorizzazione e conservazione del patrimonio librario delle biblioteche comunali. Il progetto Arca (finanziato con 40.000 euro) rivoluziona l’accesso al patrimonio storico locale, trasformando i materiali d’archivio della biblioteca in esperienze multimediali coinvolgenti e accessibili a tutti. Podcast e contenuti interattivi offrono una nuova prospettiva sulla storia, fruibile sia in loco che online, mettendo l’inclusività al centro del progetto grazie a soluzioni tecnologiche che abbattono le barriere sensoriali e cognitive. “Arca” non è solo digitalizzazione ma una nuova forma di narrazione che promuove la partecipazione e la coesione sociale.

“Questa è un’occasione importante per il nostro Comune – ha detto il sindaco Michelangelo Betti –. Nel novembre 2023 un quinto dei Comuni toscani sono stati colpiti dall’alluvione, alcuni con ingenti danni. Da noi la superficie comunale interessata è stata di poco superiore al 15% e forse siamo stati il territorio più colpito per estensione. Per fortuna gli eventi hanno riguardato la zona più a sud, quasi tutta area di campagna e poco abitata. Per la vastità del terreno coinvolto, però, siamo stati inseriti nella lista dei Comuni danneggiati e abbiamo avuto la possibilità di cogliere l’occasione offerta dal bando. Questo si inserisce in un percorso generale sulla memoria del territorio che stiamo portando avanti come amministrazione: il mese prossimo presenteremo il libro sugli eventi dell’estate 1944 a Cascina e della Liberazione, mentre nei giorni scorsi si è chiusa la mostra sul ruolo di Cascina nel periodo napoleonico. Colgo l’occasione per ringraziare la Regione Toscana per questa opportunità di crescita scaturita da un evento che ha messo a dura prova tanti territori”.

Al suo fianco c’era l’assessora alla cultura Bice Del Giudice, che ha seguito tutto l’iter. “Presentiamo un progetto realizzato in collaborazione con la società P2C Professional che si occupa dello sviluppo di progetti culturali – ha sottolineato –. Tutto nasce dal bando del consiglio regionale della Toscana per la valorizzazione del patrimonio artistico e storico dei Comuni alluvionati, al quale abbiamo partecipato con il progetto chiamato ‘Arca - Narrazione Multimediale della Storia Locale’. Grazie a questo realizzeremo postazioni multimediali nelle quali far confluire dati e informazioni sulla storia locale per preservarne l’integrità, favorendone la fruizione anche da parte delle nuove generazioni”. La postazione sarà collocata alla Biblioteca comunale Peppino Impastato e corredata con un supporto per la realtà aumentata, “permettendo di entrare ‘fisicamente’ nella storia cascinese – ha aggiunto Bice Del Giudice –. La postazione sarà arricchita di contenuti attraverso un percorso partecipativo che sarà avviato con le associazioni culturali del territorio. Ci sarà un gruppo di lavoro che valuterà le nozioni e informazioni che saranno acquisite”.

La manifestazione di interesse sarà aperta entro la prima settimana di febbraio e sarà rivolta a tutte le associazioni culturali del territorio, che saranno affiancate da un comitato di esperti per condividere i contenuti da caricare nella postazione multimediale. Questa sarà inaugurata entro la fine del 2025.