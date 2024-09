Allo Scotto sfilata di stelle e alta moda

Il furgone finisce sui binari ed evita per un soffio la collisione con il treno in transito

L'appuntamento “Stelle in Giardino. L’universo ispira” porta la moda a Pisa: tra gli ospiti Rodrigo Basilicati Cardin e l’ex astronauta Paolo Nespoli

PISA — Pisa come Parigi e Milano, capitale di stile per una sera. Si chiama "Stelle in Giardino. L’universo ispira", il mix di moda, arte e musica che andrà in scena domani, venerdì 6 Settembre alle 22, al Giardino Scotto. L’iniziativa, organizzata dal Comune, vedrà sul palco anche Rodrigo Basilicati Cardin, direttore della Maison Cardin.

"Per la prima volta nella storia di Pisa la città ospiterà un’autentica passerella di moda con collezioni contemporanee che sfilano fuori dai tradizionali circuiti di Parigi, Milano e Montecarlo - ha commentato l’assessore alle Pari Opportunità e alle Politiche attive del lavoro, Gabriella Porcaro - si metteranno al centro la donna e le pari opportunità, esaltate da un’icona di stile del nostro tempo e che nei suoi 70 anni di storia ha fatto della figura femminile il fulcro del suo mondo, rappresentandola come scrigno di contenuti e non come vetrina di stereotipi".

Non solo moda però: nel corso della serata saranno promossi momenti di confronto tra i vertici della maison e alcuni studenti dei corsi di studio universitari legati al mondo della moda, un settore che rappresenta uno dei fiori all’occhiello non solo del Made in Italy ma anche della Toscana. Inoltre, tra gli ospiti, ci sarà anche l’ex astronauta italiano Paolo Nespoli.

Un momento della presentazione

"Con questa chiave di lettura che la serata offrirà anche spunti di riflessione grazie alla sfilata di abiti di enorme pregio, iconici e rivoluzionari da sempre: capaci di perpetuare la storia del prozio di Rodrigo Basilicati Cardin, Pierre, e di guardare al futuro da protagonisti - ha aggiunto - una collezione che esalta il progetto e si presenta eco-friendly, concentrandosi non solo sulla donna, ma anche sulla sostenibilità ambientale grazie a tessuti riciclati".

"L'evento è concepito come spettacolo a tutto tondo con momenti musicali e di danza, tra questi un'esibizione di una giovanissima ballerina toscana che porta sul palco un pezzo di grande impatto emotivo legato al terribile tema della violenza sulle donne - ha concluso - il programma della serata conterrà anche momenti di intrattenimento e spettacolo, oltre che di riflessione sui temi della moda, della sostenibilità, delle pari opportunità e delle politiche attive del lavoro".