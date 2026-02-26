Questo sito contribuisce alla audience di 
Giovedì 26 Febbraio 2026
Attualità Giovedì 26 Febbraio 2026 ore 15:00

Ambasciatore svizzero in visita alla Normale

L’Ambasciatore della Svizzera in Italia, Roberto Balzaretti, sarà domani alla Scuola Normale di Pisa per un incontro istituzionale e una lezione



PISA — La Scuola Normale Superiore accoglierà domani l’Ambasciatore della Svizzera in Italia, Roberto Balzaretti, per una visita ufficiale che si svolgerà per l’intera mattinata. L’arrivo del diplomatico rientra nel percorso istituzionale che lo sta portando a incontrare realtà culturali e accademiche di tutte le regioni italiane.

Il programma prevede, dalle 9 alle 9.30, un colloquio con il direttore della Normale, Alessandro Schiesaro, seguito da una lectio riservata agli allievi e alle allieve sul tema “I rapporti della Svizzera con l’Europa tra passato, presente e prospettive future”. Un appuntamento che offrirà alla comunità universitaria uno sguardo diretto sui legami politici ed economici che uniscono Berna e Bruxelles in un momento particolarmente delicato per lo scenario europeo.

La tappa pisana rientra nel progetto “In Cammino con la Svizzera”, avviato da Balzaretti nel Novembre 2025 con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra la Confederazione e le diverse realtà regionali italiane. Dopo l’Umbria e la Toscana, il percorso proseguirà a Marzo in Campania, in un itinerario pensato per confrontarsi con istituzioni, enti di ricerca, imprese e amministrazioni locali.

Balzaretti, nato a Mendrisio nel 1965, dottorato all’Università di Berna, ha iniziato la carriera diplomatica nella Direzione del diritto internazionale pubblico nel 1993. Tra il 2020 e il 2024 è stato Ambasciatore in Francia e nel Principato di Monaco, prima di assumere l’attuale incarico nel Gennaio 2025.

