Presentate le Giornate Galileiane 2026

Dal 13 al 16 Febbraio le Giornate Galileiane portano incontri, spettacoli, mostre e osservazioni celesti nei luoghi simbolo della città

PISA — Un programma ricco di eventi, tra divulgazione, esperimenti, osservazioni astronomiche e teatro, animerà Pisa dal 13 al 16 Febbraio in occasione delle Giornate Galileiane, la rassegna dedicata al genio di Galileo Galilei. Promossa dal Comune in sinergia con le istituzioni accademiche e scientifiche del territorio, l’iniziativa torna anche quest’anno con appuntamenti diffusi in tutta la città.

"Ogni 15 Febbraio, dal 2019, celebriamo a Pisa le Giornate Galileiane con un ricchissimo calendario di iniziative che si svolgono in prestigiosi luoghi della città", ha spiegato l’assessore al turismo Paolo Pesciatini. "Come sosteneva Ortega y Gasset, 'al fondo della civiltà contemporanea palpita la figura di Galileo'. Anche per questa edizione abbiamo previsto un programma rivolto a tutte le fasce di età, per costruire ponti sociali e culturali e contribuire alla formazione di cittadini più consapevoli e liberi di pensare, grazie alla sensibilità culturale del grande scienziato e umanista pisano".

Tra i momenti più attesi, l’anteprima del racconto teatrale “Il Grande Orologiaio” scritto da Francesco Niccolini, con musiche originali di Dimitri Grechi Espinoza, in scena domenica 15 Febbraio al Palazzo Reale.

Nei quattro giorni di rassegna, piazze e palazzi della città – tra cui Logge di Banchi, Palazzo Toscanelli, Bastione del Parlascio, Mura di Pisa e Piazza Garibaldi – ospiteranno laboratori per bambini, conferenze su IA e onde gravitazionali, giochi a tema e osservazioni del cielo con telescopi.

"Anche quest’anno – ha aggiunto Pesciatini – abbiamo voluto coinvolgere l’intera comunità offrendo momenti di riflessione e di intrattenimento, nella consapevolezza che i contributi di Galileo vanno ben oltre la scienza: parlano anche di arte, musica, poesia e di ciò che deve intendersi per Vita".

Le Giornate Galileiane sono organizzate in collaborazione con Università di Pisa, Scuola Normale Superiore, Archivio di Stato, Musei Nazionali, Osservatorio Gravitazionale Europeo e altre realtà del territorio.