Furti nelle frazioni, Mazzarri chiede più controlli

La consigliera di San Giuliano Terme (Lista Boggi Sindaco) segnala episodi a Metato, Colignola, Campo e Pontasserchio e sollecita il Comune

SAN GIULIANO TERME — Metato, Colignola, Campo e Pontasserchio al centro di una segnalazione politica sul tema sicurezza. Elisabetta Mazzarri, consigliera comunale della Lista Boggi Sindaco, in un comunicato diffuso il 19 Febbraio richiama l’attenzione sui furti in abitazione che, secondo quanto riportato, negli ultimi mesi avrebbero creato un clima di inquietudine nelle frazioni.

"Negli ultimi mesi, le frazioni di Metato, Colignola, Campo e Pontasserchio hanno registrato numerosi episodi di furto nelle abitazioni, causando inquietudine e paura tra i cittadini. In particolare, i cittadini di Metato hanno segnalato come la paura sia diventata costante, con difficoltà a dormire tranquilli e preoccupazioni anche all’interno delle proprie case, il luogo che dovrebbe rappresentare protezione e serenità. È assurdo e inaccettabile che in casa si viva con apprensione e timore", afferma Elisabetta Mazzarri, consigliera comunale Lista Boggi Sindaco.

Nel testo la consigliera riferisce anche un episodio vissuto in prima persona e descrive, sempre secondo il comunicato, modalità e contesto delle intrusioni, con una serie di vie indicate come particolarmente colpite nella frazione di Metato.

"Purtroppo, anche la sottoscritta ha vissuto personalmente un episodio simile: mi trovavo in casa con mio padre anziano e un’amica di famiglia quando si è verificata un’intrusione. Gli individui erano incappucciati e hanno potuto muoversi nei dintorni dell’abitazione senza essere percepiti immediatamente, approfittando dei normali rumori domestici. Questo episodio ha reso evidente quanto fragile possa essere la serenità di una famiglia, anche nel proprio domicilio. Numerosi cittadini hanno segnalato che i furti avvengono sia di giorno sia di notte, e che alcune vie ,nel caso di Metato ,risultino particolarmente colpite, tra cui Via Brunelleschi, Via Pulci e Via Pietro l’Aretino, oltre ad altre zone del territorio. I residenti riferiscono di sentirsi abbandonati con la percezione che i controlli sul territorio siano insufficienti e che persone sospette possano circolare indisturbate. Questa situazione richiede un intervento immediato e strutturale. Non si tratta solo di danni materiali: è una perdita di serenità e sicurezza nelle abitazioni, un disagio condiviso da molti cittadini".

La richiesta formale è rivolta direttamente al sindaco Matteo Cecchelli e all’assessore alla sicurezza Balatresi, con l’invito a rafforzare controlli e coordinamento tra i diversi soggetti.

"Chiedo pertanto al Sindaco Matteo Cecchelli e all’Assessore alla Sicurezza Balatresi di incrementare in maniera significativa e continuativa i controlli sul territorio, con pattugliamenti visibili e mirati; rafforzare il coordinamento tra Polizia Municipale, Carabinieri e Polizia di Stato per individuare e prevenire ulteriori episodi; Adottare tutte le misure utili a garantire maggiore sicurezza nelle abitazioni e nelle vie maggiormente colpite; Promuovere incontri pubblici con i cittadini per ascoltare le segnalazioni, fornire aggiornamenti e rassicurare la comunità. La sicurezza, la serenità e la possibilità di vivere senza paura nelle proprie case sono diritti fondamentali dei cittadini. Le nostre frazioni meritano attenzione, presenza costante delle Forze dell’Ordine e interventi concreti per proteggere le famiglie e ristabilire la tranquillità che ogni casa dovrebbe garantire. Confido nella sensibilità e nella prontezza delle istituzioni affinché vengano adottate misure efficaci e tempestive per far fronte a questa situazione, ridare serenità ai cittadini e prevenire ulteriori episodi di insicurezza", conclude Mazzarri.