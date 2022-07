Annunciato un nuovo sciopero nel settore aereo

All'orizzonte una domenica di fuoco per chi si appresta a volare. Lo sciopero riguarda alcune compagnie aeree, Enav e Toscana Aeroporti

PISA — Chi ha un biglietto aereo prenotato per domenica 17 Luglio incroci le dita, perché per quel giorno è prevista una raffica di scioperi di settore. Allo sciopero di 24 ore dei dipendenti delle compagnie aeree lowcost - Rayanair (comprese Malta Air e Crewlink), Eeasyjet e Volotea -, ne vanno aggiunti altri due di 4 ore, dalle 14 alle 18: uno riguarda i dipendenti di Enav (assistenti di volo), l'altro è stato proclamato dai sindacati di settore di Cgil, Uil, Ugl, Usb e Cisl per i dipendenti di Toscana Aeroporti e Toscana Aeroporti Handling.

Lo sciopero dei lavoratori dell'aeroporto Galilei di Pisa e dell'aeroporto Vespucci di Firenze Peretola fa seguito a quello del 25 Giugno scorso. La società aeroportuale, attribuendo il caos di questi giorni ad una criticità di settore riscontrabile a livello globale, ha di recente annunciato l'assunzione di quaranta unità, il potenziamento degli addetti alla sicurezza e l'introduzione della figura del "facilitatore", per evitare aggressioni al personale da parte di passeggeri infuriati. Ma per i sindacati tutto questo non basta, chiedono stabilizzazioni e assunzioni, garanzie per la sicurezza e lo stop alle esternalizzazioni.

Le organizzazioni sindacali lamentano, in particolare, una "mancanza di volontà aziendale di procedere ad un piano di stabilizzazione dei lavoratori part-time verticale o ciclico, una organizzazione del lavoro e la distribuzione dei carichi del lavoro non idonee, la mancanza di attrezzature e mezzi che incidono sulla sicurezza dei lavoratori e l’intenzione aziendale della dismissione e vendita del settore handling".