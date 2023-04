Area Aperta, ripartono gli incontri al Cnr

Primo appuntamento con la proiezione del docufilm che racconta la storia di Nasim Eshqui, l’unica donna professionista free climber in Iran

PISA — Con la proiezione del docufilm Climbing Iran, ripartono gli incontri aperti al pubblico di Areaperta del Cnr pisano che avvia un nuovo ciclo primaverile di appuntamenti incentrati su "Scienza & Pace: diritti, parità e integrazione”.

L'appuntamento di domani, martedì 18 aprile alle 18,30 all’auditorium del Cnr in via G.Moruzzi 1, si inserisce nella giornata preparatoria del convegno annuale dell'Associazione Italiana di Epidemiologia.

Il docufilm Climbing Iran racconta la storia di Nasim Eshqi, l'unica donna free-climber professionista iraniana. "Una donna straordinaria - sottolinea una nota del Cnr- determinata a superare le barriere che si oppongono alla sua passione, siano esse fisiche, sociali, psicologiche, geografiche o ideologiche, in una rivoluzione silenziosa che parte dallo sport".

Al termine della proiezione (durata 52 minuti) si terrà un dibattito con il produttore Lorenzo Garzella (Nanof), Sonia Paone (presidente corsi di laurea in Scienze per la pace) e Valentina Mangano (direttrice centro Interdisciplinare Scienze per la Pace)per parlare, in un contesto scientifico, di parità, di diritti civili e della situazione rivoluzionaria che da molti mesi perdura in Iran al motto “Donna, vita, libertà”, innescata dal movimento di protesta di massa contro la discriminazione delle donne iraniane. Lo faremo al termine della proiezione. Presenta Pirous Fateh-Moghadam, coordinatore Aie Pace.