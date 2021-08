Borse di studio e alloggi, ultimi giorni

Il video che mostra come è nato l'incendio nel grattacielo di via Antonini a Milano

Scade il 3 Settembre il bando per accedere benefici erogati dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana

PISA — Ultimi giorni per gli studenti universitari iscritti o che si intendono iscrivere agli Atenei della Toscana per presentare la domanda di borsa di studio e posto alloggio erogati dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario per l'anno accademico 2021/2022. Il termine per richiedere i benefici è infatti fissato per le ore 13 del prossimo venerdì 3 settembre.

Per partecipare al concorso per l’assegnazione della borsa di studio e posto alloggio è necessario compilare l'apposita domanda presente sul "Portale dei Servizi on Line" accessibile dal sito www.dsu.toscana.it recentemente rinnovato nella grafica, nel layout e nella funzionalità. Sul portale sono reperibili tutte le informazioni in merito, inserendo i dati relativi alla Dichiarazione Sostitutiva Unica valida per le prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario relativamente al codice fiscale dello studente richiedente il beneficio che va sottoscritta sempre entro il termine perentorio del 3 settembre 2021 pena l’esclusione dal concorso.

Gli studenti potranno accedere al portale dei servizi on line anche attraverso SPID.