Caccia al cinghiale, un mese in più e fino alle 24

Le due novità, deliberate dalla Regione Toscana con il nuovo calendario venatorio, seguono la direzione delle richieste degli agricoltori

PISA — Un mese in più per la caccia in braccata ed estensione fino alla mezzanotte della caccia in selezione al cinghiale, anche con l’impiego di dispositivi di puntamento per la visione notturna.

È questo quanto previsto dal nuovo calendario venatorio, con le modifiche che cercano di rispondere agli agricoltori che da tempo denunciano le devastazioni dei raccolti da parte dei cinghiali insieme ai pericoli sanitari derivanti dalla peste suina africana di cui sono portatori. Senza dimenticare l’ambiente e la sicurezza stradale con la Toscana che è al primo posto per sinistri.

"Le due novità inserite nel nuovo calendario venatorio approvato dalla Regione vanno nella direzione di contenere e migliorare la gestione di una specie dannosa, distruttiva e pericolosa - si legge in una nota di Coldiretti Pisa, che aveva portato davanti all'amministrazione regionale, lo scorso 4 Luglio, centinaia di agricoltori ed allevatori in mobilitazione - la cui popolazione è da tempo fuori controllo".

"Questi sono strumenti aggiuntivi rispetto al precedente piano venatorio che ampliano e facilitano gli abbattimenti da parte dei cacciatori - ha aggiunto Marco Pacini, presidente di Coldiretti Pisa - il mondo agricolo è esasperato e impotente di fronte a questa sciagura e chiede di poter seminare e raccogliere".

"I cinghiali sono una delle principali calamità per la sopravvivenza delle aziende agricole che già devono lottare contro i cambiamenti climatici, l’aumento dei costi di produzione e la concorrenza sleale - ha concluso - il nuovo xalendario conta per la sua applicazione, sulla collaborazione del mondo venatorio il cui ruolo è fondamentale per ripristinare un equilibrio, ormai non più presente, a beneficio di tutta la comunità"