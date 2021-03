Cda Toscana Aeroporti, al lavoro sui nomi

A pochi giorni dalla scadenza per le presentazione delle liste il sindaco Conti ha solo confermato: "Stiamo interloquendo con la parte pubblica"

PISA — Entro il 2 Aprile i soci di Toscana Aeroporti Spa sono chiamati a presentare le liste dei candidati per il rinnovo del consiglio di amministrazione. Fra i soci pubblici Regione Toscana (5,03%), Camera di Commercio di Pisa (4,17%), Provincia di Pisa (4,91%), Comune di Pisa (4,48%), Provincia di Livorno (1,25%), Camera di Commercio di Firenze (4,05%) e Comune di Firenze (1,39%).

Sulla questione il consigliere di opposizione Francesco Auletta (Diritti in Comune) ha chiesto al sindaco Michele Conti "quale sia l’esito dell’eventuale percorso fatto la Regione e gli altri soci pubblici per la definizione della lista dei nomi da presentare entro il prossimo 2 Aprile". Il primo cittadino ha quindi risposto che il Comune sta interloquendo con la parte pubblica, che le trattative sono in corso e che "l'attenzione dell'amministrazione comunale è massima".

Auletta si è dichiarato non soddisfatto della risposta, in quanto avrebbe auspicato un percorso trasparente sugli indirizzi, prima ancora che sui nomi. "Ancora si assiste a un Risiko delle nomine, a giochi di palazzo nelle segrete stanze".