Cinghiali sul litorale, "Quali misure in campo?"

In Consiglio comunale presentata un'interrogazione da Biondi (PD) dopo l'ultimo incidente lungo la litoranea di Marina: "Sinistri in aumento"

PISA — L'incidente avvenuto a causa di un gruppo di cinghiali lungo la strada litoranea a Marina di Pisa, che ha fatto andare fuori strada un'auto fortunatamente senza conseguenze gravi sulla donna al volante, è arrivato sui banchi del Consiglio comunale.

A sollevare la questione sulla sicurezza della viabilità, infatti, è stato il consigliere del Partito Democratico, Marco Biondi, che ha presentato un'interrogazione urgente al sindaco Conti.

"Chiedo informazioni sul numero degli incidenti registrati nel Comune a causa di animali selvatici dal 2018, quali azioni formali sono state intraprese in questi anni per contrastare il problema e quali azioni intende mettere in campo nei prossimi anni - ha domandato - purtroppo, non è la prima volta che il nostro litorale è teatro di incidenti dovuti ai cinghiali".

Come riportato da Biondi, secondo i dati della Regione, solo a causa dei cinghiali si sono verificati 260 incidenti stradali nel 2016, 184 nel 2017, 131 nel 2018, 98 nel 2019 e ben 128 nel 2020, con un nuovo preoccupante aumento dopo anni di riduzione.

"Allargando lo sguardo a tutti gli animali di medie dimensioni poi, una stima della Lipu nel 2016 indicava almeno 500 incidenti l’anno in Toscana, a dimostrazione delle proporzioni del fenomeno - ha concluso - infine, secondo le stime dell’osservatorio Asaps, l’associazione Amici della Polizia stradale e aggiornati a fine 2021, si sono registrati in tutta Italia 213 incidenti significativi con persone ferite o decedute con il coinvolgimento di animali. Fra le Regioni italiane, ad avere il numero maggiore di incidenti è stata proprio la Toscana".