CNA, oltre 100mila euro per 16 progetti locali

La Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest finanzia iniziative sul territorio. CNA investirà oltre 200mila euro con partner e sponsor.

PISA — Oltre 100mila euro destinati a sostenere 16 progetti sul territorio provinciale. È il risultato del bando delle compartecipazioni promosso dalla Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, che consentirà a CNA Pisa di realizzare iniziative dedicate alla promozione del territorio, al turismo, alla formazione, al lavoro e allo sviluppo dell'imprenditoria.

Le risorse assegnate dall'ente camerale saranno affiancate da un investimento diretto dell'associazione di categoria, che metterà in campo oltre 200mila euro insieme a partner, sponsor e soggetti promotori. L'obiettivo è sostenere eventi e progetti capaci di coinvolgere imprese, istituzioni, scuole, associazioni e amministrazioni comunali dell'intera provincia.

Tra le iniziative finanziate figurano Premio Cambiamenti, Eat to Meet, Giovani Talks, AgroInnova, Orientar-Sì, MAGIDA, Svelathri, ARTour Itinerante, Eliopoli, Castello in Fiore, Gustopolis, Profumi di Lari, Collina delle Fiabe – Murale di Riparbella, Arte e Bottega – Infinito Alabastro & Artigianati in Luce, Coltivare Futuro e Nero a Montopoli.

"A nome di tutta CNA Pisa desidero rivolgere un sincero ringraziamento alla Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest per l'attenzione e la fiducia dimostrate nei confronti delle progettualità che ogni anno sviluppiamo insieme alle imprese e ai territori. Le compartecipazioni rappresentano uno strumento fondamentale perché consentono di trasformare idee e progettualità in iniziative concrete, capaci di generare valore economico, sociale e culturale. Dietro ciascun progetto c'è un intenso lavoro di ascolto delle imprese, di progettazione e di costruzione di reti con amministrazioni comunali, istituzioni scolastiche, enti, fondazioni e associazioni. Gli eventi sostenuti non si esauriscono nella singola manifestazione, ma producono effetti che coinvolgono l'intero tessuto economico locale", ha detto il presidente di CNA Pisa, Francesco Oppedisano.

Sull'importanza dell'iniziativa è intervenuto anche il presidente della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, Valter Tamburini.

"Sostenere i progetti delle associazioni di categoria significa trasformare la vicinanza alle imprese in azioni concrete e ad alto impatto per il territorio. Attraverso il nostro supporto stimoliamo la progettualità e moltiplichiamo il valore degli investimenti dedicati allo sviluppo locale. La sinergia con le categorie dimostra come la collaborazione istituzionale sia la chiave per rafforzare la competitività delle nostre comunità. Continueremo a garantire risorse e visione per accompagnare la crescita economica e sociale di tutta la nostra area vasta", ha aggiunto.