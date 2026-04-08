Colecchia torna nella Lega

Pasqualino e Bonanno accolgono il ritorno dell’ex consigliere, sottolineando competenza ed esperienza maturata nella Commissione Bilancio

PISA — Rientro politico nella Lega per Giuseppe Colecchia, già consigliere comunale nella precedente consiliatura e presidente della Commissione Bilancio. Una scelta che viene letta dai vertici locali del partito come un segnale significativo nel quadro politico cittadino.

A sottolinearlo è il segretario provinciale Giovanni Pasqualino, che ha detto: "Accolgo con grande soddisfazione il ritorno nella Lega di Giuseppe Colecchia", evidenziando come, durante il precedente incarico, abbia dimostrato "competenza, equilibrio e un forte senso di responsabilità, in particolare alla guida della Commissione Bilancio, ruolo delicato e strategico".

Sempre Pasqualino ha aggiunto che il rientro rappresenta "un segnale politico importante", capace di confermare il partito come punto di riferimento per amministratori e figure istituzionali che credono "in una politica seria, concreta e vicina ai cittadini". Un passaggio che arriva in una fase definita complessa per gli enti locali, dove, secondo il segretario provinciale, diventa centrale il contributo di figure con esperienza.

Nel suo intervento ha poi ribadito: "L’esperienza amministrativa maturata da Colecchia costituisce un valore aggiunto fondamentale per il nostro progetto politico", sottolineando come il ritorno rafforzi "il percorso di crescita del partito sul territorio, a testimonianza di un lavoro fondato su credibilità, radicamento e progettualità".

Sulla stessa linea anche l'assessore Giovanna Bonanno, che ha detto: "Accogliamo nuovamente nel nostro partito un amico, una persona di grande competenza, professionalità ed umanità, che negli anni ha offerto un contributo prezioso e fondamentale ai valori del nostro movimento". Un ritorno che, secondo la segretaria comunale, rappresenta "una testimonianza concreta della solidità dei principi e del lavoro portato avanti dalla Lega".