Comitato Libertà Toscana, ecco la squadra

Presentati i 23 candidati consiglieri che compongono la lista a sostegno del candidato sindaco Edoardo Polacco

PISA — Comitato Libertà Toscana (Clt) che candida a sindaco l'avvocato Edoardo Polacco per le elezioni amministrative di Pisa ha presentato la sua squadra.

"Il Comitato - si legge in una nota di Clt- ha scelto un candidato sindaco esterno a qualsiasi partito per garantire l’autonomia politica del comune da ogni spartizione o gestione centralistica del potere".

Il Segretario generale Marco Di Bari, il candidato a sindaco Edoardo Polacco e il capolista Giovanni Pezone hanno presentato il programma elettorale e i 23 candidati e candidate consiglieri che compongono la delegazione. "E' principio fondante del Comitato Libertà Toscana - prosegue la nota della lista- che il cittadino sia al centro dei processi di autodeterminazione che riguardano la propria città al fine di promuovere lo sviluppo di un maggiore senso della legalità, rispetto delle istituzioni, dei beni comuni e dei servizi pubblici, che devono essere sentiti parte integrante della vita di ognuno".

I candidati consiglieri del Comitato Libertà Toscana sono Giovanni Pezone, medico specializzato in medicina del lavoro e medicina dello sport; Raffaele Russo, medico specializzato in radiodiagnostica; Stefania Secchi, imprenditrice e dirigente d'azienda in ambito medico; Alessio Marconcini, tecnico sanitario di radiologia medica; Luigi Palumbo, operatore del servizio di emergenza sanitario Pegaso; Bernardino Pezone, studente dell'università di Pisa iscritto al terzo anno del corso di laurea in fisioterapia; Andrea Malloggi, commerciante nel settore vini e distillati; David Dell'Omodarme, autore, presentatore e produttore esecutivo di produzioni televisive e cinematografiche, docente in materia di storia del cinema, montaggio video, editing, recitazione e improvvisazione; Debora Sargentelli, impegnata nell'ideazione e conduzione in ambito televisivo di eventi artistici e culturali e nella gestione di social media e creazione di siti web; Vincenzo Tritta, scrittore, regista, editor professionista; Andrea Balestri, attore noto al grande pubblico per il ruolo di Pinocchio nel film di Luigi Comencini del 1972; Syndi Fiorella Caramagna, laureata in Scienza della Comunicazione, addetta commerciale e membro attivo del centro antiviolenza Associazione Casa della Donna di Pisa; Moira Traversi, agente di polizia municipale del nucleo operativo reparto edilizia di Firenze, volontaria nella Protezione Civile e nella Misericordia di Firenze; Rita Cosentino, impiegata nel servizio di accoglienza e portierato all’ateneo pisano; Nadia Distefano, istruttore tecnico dell'Ente Parco Regionale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli; Loris Degli Esposti, operaio manutentore e consigliere e tesoriere Clt; Marco Lubrano, operaio metalmeccanico; Alessandro Manfrin, macchinista ferroviario; Mauro Matteucci, figura quadro del gruppo Rfi, ora in pensione; Gabriella Meliciani, dirigente del gruppo Fs, ora in pensione; Alessia Parenti, impiegata con funzioni di coordinamento per società operanti nel settore del trasporto aereo e ferroviario; Anna Paola Parenti, responsabile amministrativa di aziende impegnate a livello nazionale nel campo della ristorazione, ora in pensione; Giovanni Cappelli, dipendente statale, ora in pensione.