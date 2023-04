Elezioni amministrative 2023, via alla corsa per i candidati

Presentate le liste, sono ufficiali le candidature a sindaco e a consigliere comunale. Fra i 22 i Comuni toscani al voto anche Massa, Pisa e Siena

TOSCANA — Liste presentate e candidati ufficialmente in corsa per le elezioni amministrative 2023 in calendario con primo turno il 14 e 15 Maggio prossimo, con eventuale ballottaggio il 28 e 29 dello stesso mese.

Sono complessivamente 22 i Comuni toscani i cui cittadini sono chiamati a rinnovare le cariche amministrative eleggendo il sindaco e i consiglieri comunali. Fra questi sono 6 (Campi Bisenzio, Massa, Pescia, Pietrasanta, Pisa e Siena) quelli con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e quindi soggetti a doppio turno elettorale con eventuale ballottaggio qualora nessuno dei candidati dovesse ottenere il 50% dei voti più uno nel primo appuntamento con le urne.

Il termine per depositare le liste scadeva ieri, ed ecco che ai nastri di partenza partiti e formazioni si presentano in una situazione articolata, con alleanze non sempre univoche come del resto spesso capita con le elezioni amministrative in cui le compagini sono modulate sulle specifiche realtà territoriali.

Nei tre capoluoghi di provincia chiamati al voto - Massa, Pisa e Siena - i sindaci uscenti che si ripresentano per un doppio mandato sono Francesco Persiani a Massa, reduce da una sfiducia che lo ha disarcionato dalla carica anzitempo, e Michele Conti a Pisa. Il primo è sostenuto dalla Lega, mentre il secondo aggrega tutto il centrodestra. Centrodestra unito anche a Siena, dove il sindaco uscente Luigi De Mossi non si è reso disponibile a una candidatura di secondo mandato.

E quindi ecco chi da oggi è ufficialmente in corsa nei principali Comuni, al netto di liste ancora sub iudice perché risultate non in regola e la cui ammissione è oggetto di ricorso.

Otto i candidati a sindaco per la città di Massa, e tra loro sotto le insegne del centrodestra si misurano come detto il sindaco uscente Francesco Persiani sostenuto dalla Lega e l'ex assessore ai lavori pubblici Marco Guidi sostenuto da Fratelli d'Italia. Sul fronte opposto ecco tra gli altri Enzo Romolo Ricci - sostenuto da Pd, Alleanza Verdi Sinistra e alcune liste civiche - e Daniela Bennati appoggiata dal M5s.

A Pisa oltre al sindaco uscente Michele Conti - sostenuto dall'intera compagine di centrodestra e dalle liste Pisa al Centro Michele Conti Sindaco, Pesciatini per Pisa Sviluppo e Territorio e Pisa Punto Zero - sono in pista Ciccio Auletta (Una Città in Comune, Unione Popolare), Alexandre Dei per Patto Civico 2023, Rita Mariotti con la sua lista Rita Mariotti Sindaco, Paolo Martinelli sostenuto da Pd, M5s, Sinistra Unita per Pisa, La Città delle Persone, Riformisti per Pisa ed Edoardo Polacco (Comitato Libertà Toscana).

A Siena il passo indietro di Luigi De Mossi ha aperto la via alla candidatura di Nicoletta Fabio da parte del centrodestra, mentre il Pd cala come suo asso Anna Ferretti. Candidatura civica per Massimo Castagnini e altrettanto per Fabio Pacciani espressione del Polo Civico Siena. In corsa poi Elena Boldrini (M5s), Emanuele Montomoli, Roberto Bozzi (Azione), Alessandro Bisogni (Siena popolare).

Ed ecco di seguito con dettaglio provincia per provincia tutto l'elenco dei Comuni chiamati al voto (in neretto i Comuni con più di 15.000 abitanti).