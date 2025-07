Maria Chiara Carrozza lascia la presidenza Cnr

Nominato Andrea Lenzi che subentra alla prima donna alla guida dell'ente di ricerca italiano. Il ringraziamento del Presidente Antonio Mazzeo

ROMA — Andrea Lenzi è il nuovo presidente del Consiglio nazionale delle ricerche. Subentra alla ex ministra pisana pisana Maria Chiara Carrozza, il cui mandato è scaduto ad Aprile.

Il decreto di nomina è stato firmato dalla ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. "Al professor Andrea Lenzi - ha dichiarato Bernini in una nota del Mur- va tutta la mia fiducia per un incarico di altissimo prestigio. Sono certa che saprà ricoprirlo con competenza e visione strategica, contribuendo a rafforzare la missione del CNR, sempre più al servizio della ricerca, dell’innovazione e dello sviluppo del Paese. A Maria Chiara Carrozza va il mio più sentito ringraziamento per il lavoro svolto e l’impegno profuso nel corso del suo mandato".

"Con la nomina del professor Andrea Lenzi alla guida del Cnr - scrive su Facebook il presidente del, Consiglio regionale Antonio Mazzeo- si conclude il mandato di Maria Chiara Carrozza, prima donna alla presidenza del più importante ente pubblico di ricerca italiano. A lei va un grazie profondo e sincero per il lavoro svolto con competenza, autorevolezza e passione. Il suo impegno ha rafforzato il ruolo strategico del Cnr, rendendolo sempre più protagonista nell’innovazione, nella scienza applicata e nel dialogo tra ricerca, istituzioni e territori. Un percorso che affonda le radici a Pisa, nella sua esperienza accademica e di governo, e che ha rappresentato per tutta la Toscana un punto di riferimento nel legame tra sapere e sviluppo sostenibile.Il suo contributo ha rilanciato con forza il valore della scienza come leva di crescita equa, sostenibile e inclusiva per il nostro Paese.Grazie, presidente Carrozza, per il dialogo costante con il mondo accademico, produttivo e sociale, e per aver restituito nuova centralità alla ricerca pubblica nel disegno delle politiche nazionali".

"Allo stesso tempo - aggiunge Mazzeo- i migliori auguri di buon lavoro al nuovo presidente Andrea Lenzi, con la fiducia che potremo continuare una collaborazione proficua e duratura: solo insieme possiamo affrontare le grandi sfide che il futuro prossimo ci impone".

Andrea Lenzi, ricercatore e clinico di fama internazionale, è professore emerito di endocrinologia all’Università 'La Sapienza' di Roma e autore di circa mille pubblicazioni scientifiche.

Tra i ruoli ricoperti, figurano quelli tuttora in essere di presidente del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di direttore della Cattedra Unesco in Urban Health e portavoce della Rete delle Cattedre Unesco Italiane. Fa inoltre parte del Comitato Nazionale per la Valutazione della Ricerca (Cnvr – Mur) e del Comitato Scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss).