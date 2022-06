Covid, nel Pisano 192 nuovi casi e un decesso

Nelle ultime 24 ore sono stati quasi 200 i residenti in provincia di Pisa che hanno scoperto di essere positivi al coronavirus Sars-Cov2

PISA — 192 nuovi casi di positività al coronavirus e un decesso di persona colpita da Covid-19, questo quanto rilevato nelle ultime 24 ore in provincia di Pisa dalle aziende sanitarie e comunicato oggi, mercoledì 8 Giugno, dalla Regione.

Questo il dettaglio dei nuovi contagi nel Pisano, suddivisi per ambito territoriale e Comuni di residenza (per primi quelli con più nuovi casi in rapporto alla popolazione): Area pisana 151 casi (Santa Luce 2, Fauglia 4, San Giuliano Terme 33, Calci 5, Pisa 70, Cascina 29, Vecchiano 7, Vicopisano 1), Valdera 29 casi (Lajatico 2, Chianni 1, Bientina 5, Terricciola 2, Casciana Terme Lari 5, Calcinaia 3, Palaia 1, Pontedera 6, Capannoli 1, Ponsacco 2, Santa Maria a Monte 1), Alta Valdicecina 4 casi (Volterra 3, Pomarance 1), Comprensorio del Cuoio 8 casi (Montopoli in Val d'Arno 3, San Miniato 5).

Anche oggi la provincia di Pisa ha il più alto tasso di incidenza giornaliera dei contagi in Toscana: nel Pisano 46,11 nuovi casi per 100mila abitanti, contro una media regionale di 34,7.

Dall'inizio dell'epidemia, in provincia di Pisa, sono stati contati complessivamente 133.506 contagi e 1.124 decessi.

In Toscana, sempre nelle ultime 24 ore, sono stati rilevati complessivamente 1.273 nuovi casi di positività al virus e due decessi, relativi ad un uomo e una donna con un'età media di 92,5 anni.

I toscani ricoverati con Covid-19 oggi sono 230 (9 in meno rispetto a ieri), 15 dei quali in terapia intensiva (4 in meno). Nei due ospedali di Pisa, di Cisanello e Santa Chiara, i pazienti Covid sono in tutto 19 (uno in meno), uno dei quali in intensiva (uno in meno).