Covid, balzo in avanti con 68 nuovi contagi

Il bollettino sanitario fotografa la situazione sul fronte epidemico. Ecco la distribuzione delle nuove positività in provincia di Pisa

PISA — Il bilancio delle positività al Covid emerse nelle ultime 24 ore parla di 68 nuovi contagi, più del doppio rispetto a quelli registrati ieri, distribuiti tra le varie zone del territorio provinciale:

Oltre ai 14 casi rilevati nel capoluogo, nell'area Pisana si registrano infatti nuove positività anche nei comuni di Orciano Pisano (1), Fauglia (2), Crespina Lorenzana (1), San Giuliano Terme (4), Vecchiano (1), e Cascina (3). In Valdera nuovi casi a Casciana Terme Lari (7), Santa Maria a Monte (3), Terricciola (1), Palaia (1), Buti (1), Ponsacco (2), Bientina (1), Calcinaia (1), Pontedera (1). Nuove positività anche nella Val di Cecina ( 3 a Riparbella, 3 a Volterra, 2 a Pomarance) e nel comprensorio del Cuoio (7 a Santa Crosce sull'Arno, 2 a Castelfranco di Sotto, 3 a San Miniato, 4 a Montopoli in Val d'Arno).

Nelle ultime 24 ore in Toscana sono stati accertati 615 nuovi casi di Coronavirus, emersi dall'analisi di 35195 tamponi, sia molecolari che rapidi. Il tasso dei nuovi positivi toscani è dell'1,75 per cento. Sulle prime diagnosi è del 6,3. Il report regionale segnala oggi 6 nuovi decessi collegabili al Coronavirus sul territorio regionale. In provincia di Pisa non si registrano invece nuove vittime.

Per quanto riguarda i ricoveri, le aree Covid degli ospedali di Pisa (Cisanello e Santa Chiara) ospitano attualmente 40 pazienti, 8 dei quali in terapia intensiva.