Covid in Provincia, i nuovi casi sono 212

Nel bollettino di oggi, domenica 9 Ottobre, calo delle nuove positività nel Pisano. A Pisa città i nuovi contagi registrati sono più di 40

PISA — Nelle ultime 24 ore, in Provincia di Pisa, sono stati individuati 224 nuovi casi Covid, in netta diminuzione rispetto ai 312 contagiati di ieri. Per questo motivo, il tasso di incidenza giornaliero è sceso a 53,79 casi per 100mila abitanti, comunque superiore al dato regionale (49,31).

Tra ieri e oggi, in Toscana sono stati processati 11.228 test, dei quali 1.176 tamponi molecolari e 10.052 test rapidi.

Questa è la ripartizione delle nuove positività per ambito territoriale e in ordine decrescente di tasso di incidenza giornaliero:

Area pisana, 118 casi: Crespina Lorenzana 7, Cascina 34, San Giuliano Terme 21, Fauglia 2, Pisa 43, Calci 3, Vicopisano 4, Vecchiano 4.

Valdera, 64 casi: Chianni 3, Buti 8, Terricciola 6, Capannoli 8, Peccioli 4, Ponsacco 10, Pontedera 12, Casciana Terme Lari 4, Calcinaia 4, Santa Maria a Monte 4, Bientina 1.

Complessivamente, i ricoverati per Covid in Toscana sono 369 (34 in più rispetto a ieri), dei quali 16 (3 in più) si trovano in terapia intensiva.

Infine, non si registrano nuovi decessi.

Alta Valdicecina, 6 casi: Monteverdi Marittimo 2, Castellina Marittima 1, Pomarance 2, Volterra 1.

Comprensorio del cuoio, 36 casi: San Miniato 16, Santa Croce sull'Arno 8, Montopoli in Val d'Arno 6, Castelfranco di Sotto 6.